27 Ocak 2023, Cuma
İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı
Bir yanda İstanbul Havalimanı diğer yanda yeni hizmete giren Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu. Bu metronun açılmasıyla birlikte rekor üstüne rekor kıran İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolaylaştı. Türkiye'nin en hızlısıyla dünyanın en iyisi birleşti. A Haber ekipleri de bu iki projeyi vatandaşlara sordu.
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:15
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