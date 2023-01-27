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İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı

Bir yanda İstanbul Havalimanı diğer yanda yeni hizmete giren Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu. Bu metronun açılmasıyla birlikte rekor üstüne rekor kıran İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolaylaştı. Türkiye'nin en hızlısıyla dünyanın en iyisi birleşti. A Haber ekipleri de bu iki projeyi vatandaşlara sordu.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:15
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İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı

Türkiye'nin en hızlısı ile dünyanın en iyisi buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı

Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu 22 Ocak'ta hizmete girdi.

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İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı

Açılışından itibaren 1 ay ücretsiz hizmet verecek metro hattında ilk günden bu yana ilgi de yoğun.

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İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı
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İki dev proje buluştu! Türkiye’nin en hızlısı: Kağıthane – İGA Metrosu ve dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı

Dünyanın her yerine kapı açan havalimanı için böyle bir metro hattı kaçınılmazdı ve metroya olan ilgi de bunun göstergesi.