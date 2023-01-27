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Haberler Galeri Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından gözler belediye şirket işçilerine çevrildi. Belediye çalışanlarına memurluk hakkı doğarken, en çok merak edilenlerden biri de belediye şirketlerinde çalıştırılan işçilerle ilgili oldu. Taşerondan gelen işçilere kadro verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi? Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:49
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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

Kamuda çalışan yüz binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçişi için hazırlanan kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme sonrası en çok merak edilenlerden biri de belediye çalışanları oldu. Belediye çalışanlarına kadro hakkı doğarken, taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçirilen işçiler için ne değişeceği merak ediliyor. Peki, belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi? Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek? Ayrıntılar haberimizde...

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

KADRO DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA MEMURLUK HAKKI

Söz konusu yasada birçok unvan ve kurum yer alırken uzun süredir beklenen mahalli idareler de kadro çalışmasının içine dahil edilmiş oldu. Mahalli idarelerdeki kadro çalışması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tarif edilen sözleşmelileri kapsayacak. Bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak.