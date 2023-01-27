Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından gözler belediye şirket işçilerine çevrildi. Belediye çalışanlarına memurluk hakkı doğarken, en çok merak edilenlerden biri de belediye şirketlerinde çalıştırılan işçilerle ilgili oldu. Taşerondan gelen işçilere kadro verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi? Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...