e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Türkiye bugünden itibaren 17 günlük tam kapanma sürecine giriyor. Tam kapanma döneminde seyahatlerin nasıl olacağı konusunda detaylar belli oldu. Bu süreç içerisinde her türlü vasıtayla yapılacak şehirlerarası seyahatler, zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartıyla yapılabilecek. Peki, telefondan ve e-Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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