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e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Türkiye bugünden itibaren 17 günlük tam kapanma sürecine giriyor. Tam kapanma döneminde seyahatlerin nasıl olacağı konusunda detaylar belli oldu. Bu süreç içerisinde her türlü vasıtayla yapılacak şehirlerarası seyahatler, zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartıyla yapılabilecek. Peki, telefondan ve e-Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:00
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e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler?

e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de 17 günlük tam kapanma süreci başlıyor. Tam kapanma dönemi içerisinde zorunlu haller dışında seyahatlere izin verilmeyecek. Zorunlu hallerin varlığı halinede seyahat izin belgesi alınmarak seyahat yapılabilecek. Peki, e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler?

TELEFONDAN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Telefondan seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar "ALO 199" iletişim hattı üzerinden belge talep edebilecekler.

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e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler?

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler?

Muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin yapacakları şehirlerarası seyahatler de izne tabi olacak.

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e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler?

ZORUNLU HALLER NELER?

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

* Doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,