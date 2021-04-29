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Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...
17 günlük tam kapanma bugün saat 19.00'da başlıyor. Sokağa çıkma yasağı sürecinde kısıtlamadan kimlerin muaf olacağı ve nerelerin açık olacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tüm detaylar belli oldu. Muaf yerler ve kişiler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:35
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