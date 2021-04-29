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Haberler Galeri Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...

Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...

17 günlük tam kapanma bugün saat 19.00'da başlıyor. Sokağa çıkma yasağı sürecinde kısıtlamadan kimlerin muaf olacağı ve nerelerin açık olacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tüm detaylar belli oldu. Muaf yerler ve kişiler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:35
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Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...

Tam kapanmada kimler muaf, nereler açık olacak? Türkiye'de 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başlıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak yeni tedbirler öncesinde en çok merak edilenlerden biri de kısıtlama sürecinde açık olacak yerler oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında detayları açıklandı. Peki, tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...

YASAKTAN MUAF OLAN İŞ YERLERİ HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından "Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte yasaktan muaf olan kişiler ve iş yerleri:

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Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...

* TBMM üyeleri ve çalışanları,

* Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

* Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

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Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...

* Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

* Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

* İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

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Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...

* Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

* Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

* Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar, 10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,