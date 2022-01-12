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Haberler Galeri 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER

13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER

13 Ocak okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından gözler kar tatillerine çevrildi. Bugün bazı illerde okulların tatil edilmesinin ardından yarın da okullarda tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2022 17:41
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13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe yarın okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER

Yarın okullar tatil mi? Bugün bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından gözler yarın okullarda tatil olup olmayacağına çevrildi. Meteoroloji tarafından İstanbul, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta ve Konya için sarı, Antalya için turuncu kodlu uyarı geldi. Bu gelişmelerin ardından kar tatili araştırmaları hız kazandı. Peki, 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe yarın okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER

13 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 13 Ocak Perşembe günü okullarda kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe yarın okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe yarın okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe yarın okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.