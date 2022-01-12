13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER

13 Ocak okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından gözler kar tatillerine çevrildi. Bugün bazı illerde okulların tatil edilmesinin ardından yarın da okullarda tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? İşte haberin detayları...