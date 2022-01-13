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HDP’li vekiller Meclis’te akrabaları dağda! İşte tek tek o isimler

Türkiye, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği fotoğrafları konuşuyor. Ancak Semra Güzel, Meclis'te PKK'nın temsilcisi gibi duran tek milletvekili değil. HDP'nin 56 vekilinden tam 17'sinin eşi, kardeşi ya da çocuğu yani birinci dereceden yakını PKK'nın dağ kadrosunda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:34
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HDP’li vekiller Meclis’te akrabaları dağda! İşte tek tek o isimler

İşte HDP'li vekillerin PKK'nın dağ kadrosunda bulunan yakınları:

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HDP’li vekiller Meclis’te akrabaları dağda! İşte tek tek o isimler

- Semra Güzel'in erkek kardeşi Şeyhmus Güzel de terör örgütündeydi. Şeyhmus Güzel, 2017 yılının temmuz ayında operasyonda etkisiz hale getirildi.

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HDP’li vekiller Meclis’te akrabaları dağda! İşte tek tek o isimler

- HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un kardeşi Şirhat Özsoy, 1992 yılında çatışmada öldürüldü. Diğer kardeşi Nevruz Özsoy hala dağda.

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HDP’li vekiller Meclis’te akrabaları dağda! İşte tek tek o isimler

- HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in kardeşi Nihayet Taşdemir ve yeğeni Pınar Taşdemir, halihazırda terör örgütü saflarında.

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HDP’li vekiller Meclis’te akrabaları dağda! İşte tek tek o isimler

- HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin abisi Sadettin Dede terör örgütünün sözde kırsal yapılanmasında.