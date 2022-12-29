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İBB'ye terör soruşturması! İşe girenlerin PKK'da kaydı çıktı... İşte terörle iltisaklı isimler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere yönelik devam eden terör soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan terör iltisaklı 505 kişinin Ekrem İmamoğlu döneminde işe alındığını söyledi. Soylu, terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun yargıyı tehdit ettiğini dile getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş soruşturmanın ayrıntılarını anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:08
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İBB’ye terör soruşturması! İşe girenlerin PKK’da kaydı çıktı... İşte terörle iltisaklı isimler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasını değerlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB’ye terör soruşturması! İşe girenlerin PKK’da kaydı çıktı... İşte terörle iltisaklı isimler

Ekrem İmamoğlu döneminde işe alınan 505 kişinin terörle bağlantısı olduğunu söyledi.

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İBB’ye terör soruşturması! İşe girenlerin PKK’da kaydı çıktı... İşte terörle iltisaklı isimler

Basın mensuplaryıla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör soruşturması başlatılan belediyelere yönelik İçişleri Bakanlığı'nın anayasal hakkını kullandığını söyledi.

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İBB’ye terör soruşturması! İşe girenlerin PKK’da kaydı çıktı... İşte terörle iltisaklı isimler

Soylu, terör soruşturmasına ilişkin toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi.

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İBB’ye terör soruşturması! İşe girenlerin PKK’da kaydı çıktı... İşte terörle iltisaklı isimler

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi dönemi başlattığı yardım kampanyası için, kendisini aradığını ve destek istediğini söyledi.