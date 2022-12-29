29 Aralık 2022, Perşembe
İBB'ye terör soruşturması! İşe girenlerin PKK'da kaydı çıktı... İşte terörle iltisaklı isimler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere yönelik devam eden terör soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan terör iltisaklı 505 kişinin Ekrem İmamoğlu döneminde işe alındığını söyledi. Soylu, terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun yargıyı tehdit ettiğini dile getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş soruşturmanın ayrıntılarını anlattı.
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:08
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