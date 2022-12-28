HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Kod ile sorgulama...
Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Kod ile sorgulama...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak personel alımı için 28-29 Aralık tarihlerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden duyurulacak kura sonuçları için vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...