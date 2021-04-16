İBB’nin algı oyunu tutmadı! A Haber canlı yayınında çökertildi! Ballı maaşlar dikkat çekti

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan israflar algı oyunlarını bozdu. İBB 1,5 yılda 10 bin araç kiraladı. Yönetici başına ise 3 otomobil düşüyor. Ballı maaşlar da dikkat çekti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı. Kıran, "Ekrem İmamoğlu sözünü tuttu" ifadelerini kullanarak "temel atmama törenlerini 2 yılda hep uyguladı. İstanbul'da bir temel atıldığını görmedik" dedi.