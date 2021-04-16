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İBB’nin algı oyunu tutmadı! A Haber canlı yayınında çökertildi! Ballı maaşlar dikkat çekti

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan israflar algı oyunlarını bozdu. İBB 1,5 yılda 10 bin araç kiraladı. Yönetici başına ise 3 otomobil düşüyor. Ballı maaşlar da dikkat çekti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı. Kıran, "Ekrem İmamoğlu sözünü tuttu" ifadelerini kullanarak "temel atmama törenlerini 2 yılda hep uyguladı. İstanbul'da bir temel atıldığını görmedik" dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.04.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 12:20
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İBB’nin algı oyunu tutmadı! A Haber canlı yayınında çökertildi! Ballı maaşlar dikkat çekti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan israflar algı oyunlarını bozdu. İBB 1,5 yılda 10 bin araç kiraladı. Yönetici başına ise 3 otomobil düşüyor. Ballı maaşlar da dikkat çekti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB’nin algı oyunu tutmadı! A Haber canlı yayınında çökertildi! Ballı maaşlar dikkat çekti

AK Parti döneminde 1.289 TL'ye kiralanan araçlar, CHP döneminde 3.400 TL'ye kiralandı.

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İBB’nin algı oyunu tutmadı! A Haber canlı yayınında çökertildi! Ballı maaşlar dikkat çekti

İBB'ye bağlı İSKİ 362'si binek, 750 adet sıfır kilometre araç kiralayacak. Kurumun yönetim şemasında 134 kişi olmasına rağmen, yönetici başına 3 otomobil düşüyor.

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İBB’nin algı oyunu tutmadı! A Haber canlı yayınında çökertildi! Ballı maaşlar dikkat çekti

BALLI MAAŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca İBB'deki ballı maaşlar da dikkat çekiyor. İBB'nin danışman, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li milletvekillerinin yakınlarına şu ana kadar verdiği maaşlar...

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İBB’nin algı oyunu tutmadı! A Haber canlı yayınında çökertildi! Ballı maaşlar dikkat çekti

CHP'li istanbul büyükşehir belediyesi 1, 5 yıldır proje üretmediği gibi, AK Parti döneminde başlatılan projeleri tek tek sahipleniyor.