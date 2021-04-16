Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...

"SON GÖRÜŞMEDE ALINAN BİLGİYE GÖRE..."

Şekib Avdagiç, bu paylaşımının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yapılan görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" ifadelerini kullandı.