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Haberler Galeri Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...

Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...

AVM'ler saat kaçta kapanacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Ramazan ayında bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00'a çekildi. Bu gelişmelerin ardından AVM'ler, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının kapanış saatleri merak edilmeye başlandı. İstanbul'daki AVM ve mağazalar ile ilgili flaş açıklama geldi. Peki, İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:53
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Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...

İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'de son zamanlarda artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındı. Şimdi ise gözler AVM ve mağazaların kapanış saatlerine çevrildi. İstanbul Ticaret Odası'ndan konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, , İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...

İSTANBUL'DA AVM'LER VE MAĞAZALAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından İstanbul'daki AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatiyle ilgili açıklama yaptı. Avdagiç, ilk paylaşımında "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" demişti.

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Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...

"SON GÖRÜŞMEDE ALINAN BİLGİYE GÖRE..."

Şekib Avdagiç, bu paylaşımının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yapılan görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

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Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 15 Nisan tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 845 oldu.

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Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...

Son 24 saatte 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, vefat sayısı 35 bin 31, ağır hasta sayısı 3 bin 80 oldu.