HaberlerGaleriFlaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...
Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...
AVM'ler saat kaçta kapanacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Ramazan ayında bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00'a çekildi. Bu gelişmelerin ardından AVM'ler, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının kapanış saatleri merak edilmeye başlandı. İstanbul'daki AVM ve mağazalar ile ilgili flaş açıklama geldi. Peki, İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 11:53Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:53