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İBB’nin algı oyunu tutmadı! A Haber canlı yayınında çökertildi! Ballı maaşlar dikkat çekti

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 11:36
Güncelleme:16.04.2021 12:19
Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan israflar algı oyunlarını bozdu. İBB 1,5 yılda 10 bin araç kiraladı. Yönetici başına ise 3 otomobil düşüyor. Ballı maaşlar da dikkat çekti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı. Kıran, "Ekrem İmamoğlu sözünü tuttu" ifadelerini kullanarak "temel atmama törenlerini 2 yılda hep uyguladı. İstanbul’da bir temel atıldığını görmedik" dedi.

İBB’nin algı oyunu tutmadı! İBB'NİN ALGI OYUNU TUTMADI!
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İBB’nin algı oyunu tutmadı!
İBB’nin algı oyunu tutmadı!
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