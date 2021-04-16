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Haberler Galeri Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı 9 gün mü olacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler bayramda uygulanması beklenen kısıtlamalara çevrildi. Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanan Türkiye'de bayram kısıtlamalarının neler olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 13:08
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Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda tam kapanma olacak mı? Mutant virüsle birlikte risk de büyüdü. Mutant virüsün varlığı daha bulaşıcı olduğundan dolayı vaka sayılarında ciddi oranda artış görüldü. Vaka artışı sonrası Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar belirlendi. Şimdi ise gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Peki, bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlamalar henüz belli olmadı. Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma kapsamında uygulanacak yasakların verdiği sonuçlara göre bayramda uygulanması beklenen kısıtlamalar ile ilgili karar alınması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

26 NİSAN'DA AVM'LER, BERBER VE KUAFÖRLER KAPANIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vakalar düşmezse alınacak yeni tedbirleri açıkladı. İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" dedi.

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Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık dönemde hedeflenen iyileşme olmazsa daha sert önlemler alınabileceğini söyledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayısının aşağıya doğru yol alması gerektiğini belirterek, "Buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının daha aşağıya doğru yönelmesi gerekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok. Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek" dedi.

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Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

'ÖNCE 50, SONRA 40 BİNİ HEDEF BELİRLEMEK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" diye konuştu.