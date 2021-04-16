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Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağı 9 gün mü olacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler bayramda uygulanması beklenen kısıtlamalara çevrildi. Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanma kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanan Türkiye'de bayram kısıtlamalarının neler olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 13:08
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