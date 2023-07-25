Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!

Turan Tüysüz, birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Siyasetçi Mustafa Sarıgül ile yaşadığı husumet nedeniyle ilgi çeken Turan Tüysüz'ün hayatı araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Milletvekili Turan Tüysüz hayatı...