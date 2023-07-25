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Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!

Turan Tüysüz, birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Siyasetçi Mustafa Sarıgül ile yaşadığı husumet nedeniyle ilgi çeken Turan Tüysüz'ün hayatı araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Milletvekili Turan Tüysüz hayatı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 16:41
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Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!

Turan Tüysüz kimdir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Turan Tüysüz, Türk siyasetçi ve iş adamı olarak bilinmekte. Özellikle Mustafa Sarıgül ile yaşadığı husumet nedeniyle kamuoyunun ilgisini çekiyor. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!

TURAN TÜYSÜZ KİMDİR?

Turan Tüysüz, 1970 yılında Şanlıurfa Siverek'de doğmuştur. Anavatan Partisi 22. dönem Şanlıurfa milletvekilidir.

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Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!

Tüysüz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir.

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Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!

2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı.

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Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!

2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.