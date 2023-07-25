25 Temmuz 2023, Salı
Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara'daki deprem İstanbul'da...
"Marmara'da deprem bekleniyor mu?" sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrası vatandaşlar olası İstanbul depremi hakkında sorgulamalar yapmaya başladı. Kahramanmaraş ve 10 ilimizi etkileyen depremin yaralı sarılırken, 25 temmuz 2023 tarihinde Adana'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu durum yeniden fay hattı haritası MTA verilerini gündeme getirdi. Olası Büyük Marmara depreminin ne zaman olacağı ve en çok hangi bölgelerin etkileneceği merak konusu oldu. Beklenen Büyük İstanbul depremi hakkında Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morıwaki önemli açıklamalarda bulundu İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 12:18
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