Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara’daki deprem İstanbul’da...

Şimdi de aynı şekilde, Bursa'da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı bir hayli fazladır. Bu 50 sene istatistiği olarak gelecek bir hafta veya bir ay içinde olabileceği gibi, 50 seneden sonra, örneğin bundan 60 veya hatta 70 sene sonra da olabilir. Fakat olacaktır. Bursa'da gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.