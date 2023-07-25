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Haberler Galeri Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara'daki deprem İstanbul'da...

Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara'daki deprem İstanbul'da...

"Marmara'da deprem bekleniyor mu?" sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrası vatandaşlar olası İstanbul depremi hakkında sorgulamalar yapmaya başladı. Kahramanmaraş ve 10 ilimizi etkileyen depremin yaralı sarılırken, 25 temmuz 2023 tarihinde Adana'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu durum yeniden fay hattı haritası MTA verilerini gündeme getirdi. Olası Büyük Marmara depreminin ne zaman olacağı ve en çok hangi bölgelerin etkileneceği merak konusu oldu. Beklenen Büyük İstanbul depremi hakkında Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morıwaki önemli açıklamalarda bulundu İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 12:18
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Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara’daki deprem İstanbul’da...

6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük depremin saraları sarılmaya çalışılırken bugün, Adana'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar olası büyük İstanbul depremi hakkında uzman açıklamalarını takip ediyor..AFAD'ın verilerine göre sabah saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan depremler çevre illerde de hissedildi. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler üzerinde bölgeyi mercek altına alan Japon deprem uzmanı büyük İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara’daki deprem İstanbul’da...

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta yaşanan ve yüreklerimizi dağlayan depremlerin üzerinden tam 5 ay geçti. 50 bin 783 canımızı kaybettiğimiz, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına neden olan deprem yüreklerimizi enkaza çevirdi. 4.1 milyon kişinin evinden ayrılmasına neden olan felaket, 1.5 milyon insanımızın evsiz kalmasına neden oldu.

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Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara’daki deprem İstanbul’da...

Ülkemizde yaşanan depremler sonrası vatandaşlar olası Marmara depremi hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Beklenen Büyük İstanbul depremi hakkında önemli açıkama Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morıwaki'den geldi.

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Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara’daki deprem İstanbul’da...

MARAMARA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Beklenen İstanbul Depremi hakkında konuşan Morıwaki, "İstanbul'u etkileyen son iki büyük deprem 1509 ve 1766 yıllarında olmuştur. Marmara denizi altındaki faylarında Kuzey Anadolu Fayı'nın yüzeydeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlanma periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul'u etkileyen büyük bir depremin olacağı kaçınılmazdı.

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Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara’daki deprem İstanbul’da...

Şimdi de aynı şekilde, Bursa'da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı bir hayli fazladır. Bu 50 sene istatistiği olarak gelecek bir hafta veya bir ay içinde olabileceği gibi, 50 seneden sonra, örneğin bundan 60 veya hatta 70 sene sonra da olabilir. Fakat olacaktır. Bursa'da gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.