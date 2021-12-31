Şehit DSİ operatörü Cihan Gökkaya'ya acı veda! Eşinin sözleri yürek dağladı: Ne olur 'Şaka yaptım' de

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri operatörü Cihan Gökkaya, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi. Gönüllü olarak bölgeye gittiği öğrenilen Gökkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan eşi Arzu Gökkaya, "Ne olur 'Şaka yaptım' de, ne olur 'Şaka yaptım', desin" diyerek gözyaşı döktü.