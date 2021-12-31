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Okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Okullar kapanacak mı? Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen okullarda 1,5 yıllık aranın ardından yeniden yüz yüze eğitime başlamıştı. Omicron kaynaklı vakalarda artış nedeniyle yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? İşte cevaplar...