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Haberler Galeri Okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapanacak mı? Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen okullarda 1,5 yıllık aranın ardından yeniden yüz yüze eğitime başlamıştı. Omicron kaynaklı vakalarda artış nedeniyle yeniden uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:31
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Okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? MEB’den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Okullar uzaktan eğitime geçecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında görülen artış nedeniyle gözler okullara çevrildi. Ara tatile hazırlanan öğrenciler 2. dönem ile birlikte uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırıyor. Peki, okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? MEB’den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

OKULLAR KAPANACAK MI? UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar uzaktan eğitime geçecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Bakan Özer, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? MEB’den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç, oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı, toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük.

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Okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? MEB’den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı.

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Okullar kapanacak mı? 2022 2. dönem okullar uzaktan eğitime mi geçecek? MEB’den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor.