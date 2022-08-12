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İBB parasını nereye harcıyor? İşte kalem kalem İBB'nin israf bütçesi

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 12 milyon lira israf yaptı. Reklam ve organizasyona 849 milyon lira ayrıldı. 1000 günde vaatleri gerçekleştirme oranı 5,9. A Haber muhabiri Esra Keskin, detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.08.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 12:09
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İBB parasını nereye harcıyor? İşte kalem kalem İBB’nin israf bütçesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamadığı icraatlerle ve israfla gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB parasını nereye harcıyor? İşte kalem kalem İBB’nin israf bütçesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetime gelmeden önce israftan dem vuruyordu ama şu anki durum içler acısı.

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İBB parasını nereye harcıyor? İşte kalem kalem İBB’nin israf bütçesi

Her fırsatta israftan dem vuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 3 yılda 849 milyon lirayı sadece reklam ve organizasyonlara ayırdı.

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İBB parasını nereye harcıyor? İşte kalem kalem İBB’nin israf bütçesi

Peki İstanbul'da hangi kalemlerde nasıl israf yapıldı? A Haber muhabiri Esra Keskin ayrıntıları aktardı.

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İBB parasını nereye harcıyor? İşte kalem kalem İBB’nin israf bütçesi

KENTSEL DÖNÜŞÜME AYRILAN BÜTÇE

2020 İBB BÜTÇESİ: 256 MİLYON TL

2021 İBB BÜTÇESİ: 257 MİLYON TL

2022 İBB BÜTÇESİ: 492 MİLYON TL