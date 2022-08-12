İBB parasını nereye harcıyor? İşte kalem kalem İBB'nin israf bütçesi
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 12 milyon lira israf yaptı. Reklam ve organizasyona 849 milyon lira ayrıldı. 1000 günde vaatleri gerçekleştirme oranı 5,9. A Haber muhabiri Esra Keskin, detayları aktardı.
Giriş Tarihi: 12.08.2022
12:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
12:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamadığı icraatlerle ve israfla gündemde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetime gelmeden önce israftan dem vuruyordu ama şu anki durum içler acısı.
Her fırsatta israftan dem vuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi,
3 yılda 849 milyon lirayı sadece reklam ve organizasyonlara ayırdı.
Peki İstanbul'da hangi kalemlerde nasıl israf yapıldı? A Haber muhabiri Esra Keskin ayrıntıları aktardı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME AYRILAN BÜTÇE
2020 İBB BÜTÇESİ:
256 MİLYON TL
2021 İBB BÜTÇESİ:
257 MİLYON TL
2022 İBB BÜTÇESİ:
492 MİLYON TL