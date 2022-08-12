ÖSYM son dakika: YKS tercihleri için kritik gün! 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversite yerleştirme sonuçları için heyecan içinde bekleyişte olan öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Kayıt takviminin yaklaşmasıyla birlikte YKS tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖSYM ile YKS tercihleri bugün açıklanır mı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.08.2022
11:19 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
11:19
YKS tercihleri için kritik gün! Üniversite yerleştirme sonuçları için heyecan içinde bekleyişte olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. YKS tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler hangi üniversite yerleştirildiklerini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM ile YKS tercihleri bugün açıklanır mı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
YKS TERCİHLERİ İÇİN KRİTİK GÜN! BUGÜN AÇIKLANIR MI?
YKS tercih sonuçlarına göre, üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt takvimi 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda, tercih sonuçlarının bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından sonuç açıklaması gelir gelmez haberimizin içeriğinde yer alacak.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi