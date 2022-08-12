Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin mülakatlar gerçekleştiriliyor. Sözlü sınava katılan adaylar, heyecan içinde mülakatların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...