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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin mülakatlar gerçekleştiriliyor. Sözlü sınava katılan adaylar, heyecan içinde mülakatların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 15:43
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ediyor. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Sözlü sınava katılan adaylar atama sonuçlarını iple çekiyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLÜ SINAV YARIN SONA ERİYOR

01 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 13 Ağustos'ta sona erecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılı 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.