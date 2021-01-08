Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler gel al ve paket servis sistemiyle hizmet vermeye devam ediyor. Kısıtlamaların sonuç vermesinin ardından kafe ve restoranların ne zaman yeniden açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş hemen hemen her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca, restoran, kafeler, lokantalar ve kahvehanelerin açılacağı tarih gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?