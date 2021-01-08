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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılıyor mu? Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?
Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantıları sonrasında uygulanmaya başlayan koronavirüs tedbirleri etkisini gösteriyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında paket servis ve gel al sistemiyle çalışan kafelerin ne zaman açılacağı sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 08.01.2021 16:10
Kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler gel al ve paket servis sistemiyle hizmet vermeye devam ediyor. Kısıtlamaların sonuç vermesinin ardından kafe ve restoranların ne zaman yeniden açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş hemen hemen her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca, restoran, kafeler, lokantalar ve kahvehanelerin açılacağı tarih gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.
RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;