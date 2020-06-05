22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili ünvanını kazanan Karacabey Boğazı ve Yeniköy Beldesi sağlık turizminin gözdesi olacak. Yazlık tatil bölgesi Yeniköy, korona ile birlikte kitlelerin değişen tatil anlayışları için ideal bir adres oluyor. Eşsiz güzellikteki ormanları ile tam bir doğa harikası olan ve uzun sahilleri ile pandemi sürecinde Türkiye'de en gözde sahil bölgelerinden birisi konumunda olan Karacabey, misafirlerini ağırlamayı bekliyor.