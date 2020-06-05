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Haberler Galeri 22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak 

22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili ünvanını kazanan Karacabey Boğazı ve Yeniköy Beldesi sağlık turizminin gözdesi olacak. Yazlık tatil bölgesi Yeniköy, korona ile birlikte kitlelerin değişen tatil anlayışları için ideal bir adres oluyor. Eşsiz güzellikteki ormanları ile tam bir doğa harikası olan ve uzun sahilleri ile pandemi sürecinde Türkiye'de en gözde sahil bölgelerinden birisi konumunda olan Karacabey, misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:53
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22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak
22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak GALERİ DEVAM EDİYOR

Karacabey Yeniköy, on binlerce hektarlık ıhlamur, kestane ve defne ormanlarının yanı sıra 23 kilometrelik kumsalı, Marmara Denizi'ne olan kıyıları ve hemen yanı başındaki longoz ormanı ile sağlıklı ve doğal bir tatil için Türkiye'de öne çıkan yerler arasında başı çekiyor.

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22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak
22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak

Pandemi ile birlikte sadece kum ve denizden ziyada sağlıklı ve hijyenik ortamlar, doğal ürünlerin giderek yoğun ilgi gördüğün bir döneme girilmesiyle birlikte tatil anlayışları da değişiyor.

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22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak
22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak

Artık vatandaşların öncelikli adresleri arasında temiz havası ve sakinliği de ön planda tutuyor.

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22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak
22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak

Oksijen deposu ormanları iklimi ile astım, şeker ve benzer rahatsızlıkları olan hastalar bile doktor tavsiyesi ile geldiği Karacabey sahilleri salgın sürecinde vatandaşların öncelikli adreslerinden biri oluyor.

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22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak
22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili! Sağlık turizminin gözdesi olacak

On binlerce hektarlık ormanlarla kaplı Yeniköy'de yer yer 200 metre genişlikte ve toplamda 22 kilometre uzunlukta plajı ile sosyal mesafe anlamında da avantaj sağlayan bölge tatilcilerin bu yaz gözde mekanı olması bekleniyor.