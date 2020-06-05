Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 12:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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