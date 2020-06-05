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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 12:16
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? Koronavirüsle mücadele kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklanmıştı. Vatandaşın koronavirüsten korunması için tedbirlerin hayata geçirildiği Türkiye'de 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. bu gelişmelerin ardından kısıtlamanın olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İPTAL Mİ OLDU?

6-7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Başkan Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini açıkladı.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Erdoğan,Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı." dedi.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Erdoğan, " Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. " mesajını verdi.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRDİK"

Başkan Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti." açıklamasını yaptı.