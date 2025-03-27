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Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber'de anlattı

Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında muhalefete çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Büyük turplar çıkınca yüzleri kalmayacak. Ahtapotun nereye uzandığı görülecek." ifadelerini kullandı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 11:14
Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "yamyamlığın kitabını yazdıkları anlaşılıyor" dedi.

"BÜYÜK TURPLAR ÇIKINCA YÜZLERİ KALMAYACAK"

Sokak çağrıları içinse "İnsanları sokağa döküp kaos çıkartarak skandalı örtbas etmeye çalışıyorlar" yorumunda bulundu. Erdoğan'ın heybedeki turp çıkışı ise dikkat çekti.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

HEYBEDEKİ TURPLAR NELER?

Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? Gazeteci Ekrem Kızıltaş, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

Heybedeki turplar konusu son zamanlarda epeyce gündeme gelen bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce bu sözleri söylemişti ki bu sözler söylendiğinde daha diploma meselesi tam olarak netleşmemişti ve İBB Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve terör ile bağlantılı suçlarla alakalı operasyonlar da başlamamıştı.

HEYBEDE DURAN TURPLAR NELER?
Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

İBB ORGANİZE ŞEKİLDE NASIL SOYULDU?

Geldiğimiz noktada birileri CHP cenahından hala ne olup bittiğinin farkında değilmiş gibi yapma gayretini görüyoruz. Çünkü eninde sonunda Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından biri olan İBB'de 6 senedir iş başında bulunup 6 sene sonrasında kendisinin avukatlarının ailesinin yakınlarının övünme babında İstanbul'da günde toplamda 4 bin – 4 bin 200 kişiye hizmet verebilen ucuz yemek verebilen 17 tane kent lokantası ve yine İstanbul'da 150 tane açacağını söylese de henüz 100 küsür tane açabildiği kreşler dışında zikredebildiği tek bir hizmet olmadı.

Belediyenin kaynaklarının nereye gittiğini merak ediyoruz. Büyük ihtimalle şu ana kadar ortaya çıkan bazı hususların dışında daha büyük rakamların nasıl bir şekilde iç edildiği nasıl bir şekilde hortumlandığını nasıl bir şekilde özel kasalara aktarıldığına dair çok daha çarpıcı şeyler herhalde çıkacaktır.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

ASIL TURP NE?

Belki asıl turp olarak da biliyorsunuz terörle ilgili bir takım suçlamalar vardı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı vardı çünkü nasıl olsa yolsuzlukla alakalı suçlamalardan dolayı İBB Başkanı İmamoğlu içerideydi. Terörle mücadele konusundaki şeylerin zannedilenden çok daha önemli olduğu burada belki şu ana kadar biz bilmiyoruz ama bu konuyla alakalı davaların açıldığında henüz bilmediğimiz ve büyük ihtimalle bir kısmını öğrensek de hepimizin tüylerini diken diken edecek hala utanmazlıkla karşımızda sırıtabilen bir takım isimlerin bunları öğrendiğinde herhalde kendi ailelerinin bile yüzüne bakamayacakları şeyler ortaya çıkacak sözü Sayın Cumhurbaşkanının bence öğreneceğimiz şeylerin önemi ile alakalı.

Çok daha büyük rakamlar var belli ki çok daha pervasızca elde edilmiş bir takım imkanlar.

Daha önce bu zat turpun büyüğü diyerek eline alıp güya adaylık mitingleri sırasında gösterdiği şey bir de yem pancarı diye bir şey var. Turp ile yem pancarı arasındaki farkı bilmediği için orada bir cahillik yapmıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bu konuları iyi biliyor. Turpun ne olduğunu yem pancarının ne olduğunu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacakların ne olduğunu göreceğiz.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

CHP'NİN KRONİK TAKTİĞİ: BATI'YA ŞİKAYET

Bu zavallılık. Bir partinin genel başkanı olabilmiş ama Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının İngiltere'deki bir partiden bahsederken kendimizi terk edilmiş hissediyoruz yalnız hissediyoruz niye müdahale etmedin şeklindeki sözlerinin hiçbir anlamı yok. Bunlar dalga geçiyorlar. Bu da turpun büyüğüdür. Niye yolsuzluklarımızı gizleme gayretimiz sırasında biz destek olmuyorsunuz manasına gelecek sözler sarf etmesinden insan utanır.

Bizim belediye başkanımız yolsuzluk yapmaz diye bir tek cümle söyleyemiyor. Yolsuzlukları ortaya koyanların hepsi CHP'li. İhbarlar içeriden geliyor. Beklediğini alamamış adam.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"PATRONLARINA YARANMAYA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ TAVRI"

Özgür Özel'in bu tavrı bir anlamda sanki patronlarına yaranmaya çalışan bir işçinin tavrını da gösteriyor. Beni buralara getirdiniz niye sahip çıkmıyorsunuz der gibi bir tavır var. Bu adam kesinlikle emanetçi gerek içeriden kendisine kongre kazandıran genel başkanlık hediye eden Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi dışarıdan da işte eğer ki Allah korusun yarın öbür gün bir şekilde iş başına gelirse borularını örttüreceğini Avrupalıların şunların bunların emanetçisi. Karikatür bir adam.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

İLKER CANİKLİGİL'İN ALÇAK SÖZLERİ

Gazeteci Merve Şebnem Oruç: Çok kontrollü bir şey olduğunu düşünmüyorum bu İlker Canikligil konusunun. Bir anda ortaya çıkan ve kontrolü sağlanamayan özgüvenin sürekli üstü kapatılan o bütün duyguları bir anda sular seller olmuş lağım gibi ağzına akmış öyle gözüküyor. Ben çok tiksindim. Ama bir yandan da iyi olmuş dedim. Ben tanımıyorum bu beyefendiyi kimdir nedir. Çok da izlemeyi de tercih edeceğim biri olmadığını da düşünüyorum.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"BUNLARI YETERİ KADAR AŞAĞILAMIYORUZ"

'İki üç tane Star Wars filmi izledim ben dünyayı çözdüm falan…' Biz Avrupa Birliği bürokratlarıymışız gibi bu arkadaşları yeteri kadar kınamıyoruz ya biz bence bu arkadaşları yeteri kadar aşağılamıyoruz. Neden? Çünkü onlar maalesef bu dilden anlıyorlar. Gidin çok meraklı oldukları batılılarla es kaza konuşabiliyorlarsa bu tarz aşağılamalardan keyif alıyorlar. Ancak o dilden anlıyorlar.

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Gerçekleşmediği bir zeminde onlara eşit sıradan vatandaş muamelesinin yapıldığı bir toplumda bu rahatsızlık, alt-üst ilişkisi sağlanamıyor birisi beni aşağılamıyor o zaman bunu ben yapmalıyım diye bir öz güvene sahip oluyor herhalde.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"KOCA KOCA MARKALAR SPONSORU"

Kusura bakmayın ben su saatten sonra bu insanlara daha farklı şekilde konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kişiyi sosyal medyada dün gördüm. Bir sürü destekçisi var YouTube kanalı var herhalde. Koca koca markalar bu beyefendinin destekçisi. Şu zamana kadar boykotla ilgili de haber yaptınız. Bizim arkadaşlarımız hala la havle çekiyorlar ya sabır çekiyorlar. Bilmiyorum kaç kişi telefonunu kaldırıp beyefendinin sponsoru olan bankalara firmalara falan telefon edip siz nasıl bu kadar toplumun yarısından fazlasını 'order 66 let's execute them' falan diyerek aşağılayabilen, katliam soykırım falan gibi şeyleri çok rahatlıkla aleni bir şekilde söyleyebilen birine destek oluyorsunuz, hala sizden bir açıklama gelmedi, desteklemeye devam edecek misiniz, sponsorluk anlaşmasını ne zaman iptal etmeyi düşünüyorsunuz yoksa biz sizinle çalışmayı durduralım falan diyen herhalde henüz aramızda yok. Bence olmalı.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"RÜYALARIMIZA MI GİRSİNLER?"

Özgür Bey'in birkaç gündür üst üste çağrılar yaptığı markalar var. O liste o kadar çok elden geçti ki sürekli bir edit yedi. Biz bunu bir çalışalım ondan sonra söyleyelim falan değil. Bizi görmüyorsunuz görmüyorsunuz diyor biz sizi zaten sabahtan akşama konuşuyoruz. Bir haftadır memlekette başka gündem konuşulmuyor. Daha neyi görelim? Şu mu isteniyor acaba Gezi olaylarında olduğu gibi polis plastik mermi kullandı, polis TOMA'larla portakal gazı sıktı falan bu yalanların hepsini hep bir ağızdan topluma servis edilmesini falan istiyorlar herhalde. İBB'de başkan vekili kim olacak falan her şeyi konuşuyoruz. Daha ne konuşulsun? Daha ne kadar konuşalım? Rüyalarımıza mı girsinler? Zihinlerimizden çıkmasınlar mı? Hep orada mı yer alsınlar istiyorlar? Bir kere bu doymazlık sınır tanımalı.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"OĞLUM BAK GİT" DİYEN BİZ OLMAYALIM

Cansın Helvacı birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz muhtemelen çok da yayın yapmışızdır bu kadar kızdığıma da pek denk gelmiyorsundur. Sakin olmaya çalışıyorum ama hep alttan alan hep ya sabır diyen hep oğlum bak git diyen Ramazan Ramazan uğraşma hasbünallahü ve nimel vekil diyen insanlar biz olmayalım.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

ZİHNİYETLERİ BU

Örneğin siz bu boykotun kapısını açıyorsunuz. Eğer evin camdansa başkasının evine taş atmazsın. Kardeşim seni beyaz Türkler mi destekliyor? Öyle bir ağız ki ya zaten para bizde biz de almazsak onlar çökerler AK Parti'nin oy vereni çok fakir.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"HER GÜN ESPRESSOLAB'A GİDECEĞİM"

Kahve markası Espressolab'ı görüyordum ama daha önce hiç tüketmemiştim. Kendi kahvesini kendi yapan biriyim. Bana boykot çağrısının öyle farklı bir dönüşü oldu ki bugün iftardan sonra sipariş vereceğim özellikle gidip Ramazan'dan sonra da kızımın elini tutup her gün gideceğim bir tane alacağım birkaç tane de çevreye falan dağıtacağım. Yaptıkları her boykot çağrısı o tarafta eksi 1'e sebep olabilir ama bu tarafta artı 10'a falan sebep olur. Toplumu kutuplaştırmaktan başka bir dönüşü yok.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"İMAMOĞLU PROTESTOSUNUN MOTTOSU GROK'A SORMAK"

Mesela D&R ile ilgili olanlar çok çirkin. 'Zaten biz kitap okuyoruz onlar okumuyor.' Hadi ya! Sabahtan akşama bir haftadır sosyal medyada bu İmamoğlu protestosunun bence mottosu Grok'a doğru mu bu diye sormak. Bu çocuklar yapay zekaya zihinlerini bağlamış gerçekten mankurtlaşmış, ne kitap okuyan ne okuyup araştırabilen hale gelmişler. Gerçekten inanamıyorum. Sonunda Grok'u aptallaştırıp onu da böyle mahvedecekler. Tarihin akışını değiştirecekler. Bu kadar olmaz kardeşim. Çok özür diliyorum ama bazı şeyleri de artık kibarlıktan falan vazgeçip anladıkları dilden konuşmak lazım.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"HERHALDE ALKOLÜN ETKİSİYLE SÖYLEDİKLERİNİ UNUTUYORLAR"

Sabır sınırı yüksek olan tahammül sınırı yüksek olan böyle bir yarışı kazanır. CHP yöneticilerine söylüyorum bunların hafızaları öyle çok kuvvetli değil 3 gün önce söylediklerini unutuyorlar özellikle alkolün etkisi herhalde. İçkili kafayla falan da konuşunca 2-3 gün sürmüyor bunların boykot çağrıları intikam bilmem neleri falan. Biz Gezi'de de gördük bu çağrıları. Yapamıyorlar. Yaptıklarında bunun bedeli tek başına falan ödenmez.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"KENT LOKANTASI GOYGOYU NİYE YAPIYORSUNUZ?"

Endişelenme Cansın, kendileri endişelenmiyorsa sen ben neden endişeleneceğiz? Çok zenginlermiş ya çok çok zenginlermiş. O zaman Kent Lokantası goygoyu niye yapıyorsunuz kardeşim? Millete bir de yok eti orada yediniz de eti orada gördünüz. Siz fakir misiniz zengin misiniz? Biz köle miyiz eşit vatandaş mıyız? Bir karar versinler. Çocuk değiller. Bunlar aklı kıt insanlar değiller de biz bunlara vasilik edelim doğru yolu gösterelim. Koca koca adamlar utanmadan bir de komik sandıklar falan kurdular müsamere gibi oy falan verdiler.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"AKLIMIZA BİR TEK İSRAİL GELİR"

Özgür Özel sabahtan akşama provoke ediyorsun milleti. Ramazan'da hangi mescide saldırıldı hangi ülkede diye sorsalar bizim aklımıza bir tek İsrail gelir. Bunu nasıl kendilerine yedirebildiklerine ben inanamıyorum. Oradaki ahlaksızlığı hele ki Ramazan günü kutsal gün onlar dua etsinler hala bu insanlar sabrediyor hala bu insanlar ya sabır çekiyor. Benim gibi çıldıranlara da istisnai durum diyoruz. Ama yapmasınlar.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

"GÜDÜLMEYE HAZIR BİR KİTLE"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem: Merve çok güzel söyledi. Ya sabır dedikçe bunların kibirleri artıyor. Ben yarım asırdır yaşıyorum hayatımda ilk kez binlerce insanın sokağa çıkıp yolsuzluğu savunduğunu görüyorum. Yüzde 99.9'u da aslında neyi savunduğunun farkında değil. Çıkın demişler çıkmışlar. Güdülmeye hazır bir kitleden bahsediyoruz.

Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

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