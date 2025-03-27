Heybedeki turplar neler? Ahtapotun kolları nereye uzanıyor? A Haber’de anlattı

ASIL TURP NE?

Belki asıl turp olarak da biliyorsunuz terörle ilgili bir takım suçlamalar vardı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı vardı çünkü nasıl olsa yolsuzlukla alakalı suçlamalardan dolayı İBB Başkanı İmamoğlu içerideydi. Terörle mücadele konusundaki şeylerin zannedilenden çok daha önemli olduğu burada belki şu ana kadar biz bilmiyoruz ama bu konuyla alakalı davaların açıldığında henüz bilmediğimiz ve büyük ihtimalle bir kısmını öğrensek de hepimizin tüylerini diken diken edecek hala utanmazlıkla karşımızda sırıtabilen bir takım isimlerin bunları öğrendiğinde herhalde kendi ailelerinin bile yüzüne bakamayacakları şeyler ortaya çıkacak sözü Sayın Cumhurbaşkanının bence öğreneceğimiz şeylerin önemi ile alakalı.

Çok daha büyük rakamlar var belli ki çok daha pervasızca elde edilmiş bir takım imkanlar.

Daha önce bu zat turpun büyüğü diyerek eline alıp güya adaylık mitingleri sırasında gösterdiği şey bir de yem pancarı diye bir şey var. Turp ile yem pancarı arasındaki farkı bilmediği için orada bir cahillik yapmıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bu konuları iyi biliyor. Turpun ne olduğunu yem pancarının ne olduğunu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacakların ne olduğunu göreceğiz.