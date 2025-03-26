Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

Kathimerini gazetesinin haberine göre, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi adayı Tom Barak, Türkiye'nin tarihî derinliğini ve barış, refah ve güvenlik arayışını vurgulayan açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği "İyi bir yer, iyi de bir lider" sözleri, dikkat çekici bir şekilde haberde yer buldu.

Washington'daki kaynaklar, Başkan Trump'ın, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından daha detaylı bir brifing almak üzere Rubio tarafından bilgilendirilebileceğini belirtti.