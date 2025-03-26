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Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle, Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı kritik görüşme ve Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına olası katılımı, bölgedeki güç dengelerini etkileme potansiyeliyle dikkatle izleniyor. İsrail ve Yunanistan, bu görüşmenin ardından derin kaygılarını dile getirdi. Ayrıca, Amerikan Helenik Enstitüsü (AHI), Trump'a Türkiye konulu bir mektup gönderdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:23
Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Fidan'ın Rubio ile yaptığı görüşmeyi detaylı şekilde ele aldı.

Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

Kathimerini gazetesinin haberine göre, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi adayı Tom Barak, Türkiye'nin tarihî derinliğini ve barış, refah ve güvenlik arayışını vurgulayan açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği "İyi bir yer, iyi de bir lider" sözleri, dikkat çekici bir şekilde haberde yer buldu.

Washington'daki kaynaklar, Başkan Trump'ın, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından daha detaylı bir brifing almak üzere Rubio tarafından bilgilendirilebileceğini belirtti.

Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

İsrail, F-35 Konusunda Güvence Bekliyor

Habere göre, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı son görüşmede, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının kesinlikle söz konusu olmadığına dair bir güvence verdiği öne sürüldü. Ancak, Trump'ın konuyu yeniden inceleme kararı alması, İsrail'i ve Yahudi lobisini şaşkına çevirdi.

Başlangıçta bu güvencenin, İsrail diplomasisi ve ABD'deki Yahudi lobisi için rahatlatıcı bir etki yarattığı belirtilse de, kamuoyuna yansımasının ardından konunun yeniden gündeme gelmesi, daha fazla tartışma yarattı.

Kathimerini gazetesine göre, İsrail'in temel argümanı, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin artık "İsrail ile sınır" olduğu ve ABD'nin bu tür ileri teknoloji satışlarının İsrail için ciddi güvenlik tehditleri oluşturacağı yönünde. Ancak, Washington'daki analizlere göre, Beyaz Saray'ın bu konuda vereceği karar büyük bir önem taşıyor.

Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

Amerikan Helenik Enstitüsü (AHI), Donald Trump'a gönderdiği bir mektupta, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmemesi gerektiğini ve CAATSA yaptırımlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı. Mektupta, Türkiye'nin S-400 savunma sistemi konusundaki tutumu, Ankara'nın F-35 programına katılımını kesinlikle engelleyen bir faktör olarak öne sürüldü.

AHI'nın gönderdiği mektupta şu skandal üç talep sıralandı:

Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

  1. Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Savaş Uçağı ortaklığına yeniden katılmasına kesinlikle karşı çıkın.

  2. Türkiye'ye, S-400 füze sistemlerinden vazgeçmesi için baskı yapmayı sürdürün.

  3. CAATSA aracılığıyla Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karşı durun.

Yunanistan ve İsrail'in kaygıları devam ederken, Türkiye'nin F-35 programı ve CAATSA yaptırımlarına dair gelişmeler, bölgedeki dengeleri etkileyebilir.

Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

ABD'DEN F-35 MESAJI

ABD medyası, geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığını belirtmişti.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi.

Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup

TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi ve Türkiye'nin "iyi bir ülke", liderinin de "iyi bir lider" olduğunu söyledi.