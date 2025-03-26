26 Mart 2025, Çarşamba
Rubio-Fidan görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçirdi! Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında | 3 maddelik mektup
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle, Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı kritik görüşme ve Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına olası katılımı, bölgedeki güç dengelerini etkileme potansiyeliyle dikkatle izleniyor. İsrail ve Yunanistan, bu görüşmenin ardından derin kaygılarını dile getirdi. Ayrıca, Amerikan Helenik Enstitüsü (AHI), Trump'a Türkiye konulu bir mektup gönderdi.
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:23