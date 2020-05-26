Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?

Son dakika... İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde ilk dönem başarıyla tamamlandı. Bu gelişmelerin ardından normalleşme sürecinin nasıl olacağı merak ediliyordu. En çok aranılanlardan biri de uçak seferlerinin başlayacağı tarih oldu. Türk Hava Yolları tarafından uçak seferlerinin başlayacağı tarih duyuruldu. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? İşte son gelişmeler...