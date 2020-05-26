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Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?
Son dakika... İç hat ve yurt dışı uçuşlar için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında hava yolu ulaşımına ara verilmişti. Uçak seferlerinin iptal edilmesinin ardından seferlerin yeniden ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. THY tarafından uçuşların başlayacağı tarih duyuruldu. Peki, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 13:58Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:05