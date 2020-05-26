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Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?

Son dakika... İç hat ve yurt dışı uçuşlar için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında hava yolu ulaşımına ara verilmişti. Uçak seferlerinin iptal edilmesinin ardından seferlerin yeniden ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. THY tarafından uçuşların başlayacağı tarih duyuruldu. Peki, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:05
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Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?

Son dakika... İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde ilk dönem başarıyla tamamlandı. Bu gelişmelerin ardından normalleşme sürecinin nasıl olacağı merak ediliyordu. En çok aranılanlardan biri de uçak seferlerinin başlayacağı tarih oldu. Türk Hava Yolları tarafından uçak seferlerinin başlayacağı tarih duyuruldu. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? İşte son gelişmeler...

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Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?

İÇ HAT VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?

İLK UÇUŞLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Yeni tip koronavirüs küresel salgını tedbirleri kapsamında ara verilen hava yolu ulaşımı yeniden başlıyor. 4 Haziran itibariyle 15 büyükşehire uçuşların başlayacağı ardından uçuşların kademeli olarak önce 30 büyükşehir daha sonra 81 ilde yapılması planlanıyor.

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Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?

THY'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı.

Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.

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Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.