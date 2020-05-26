Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman kalkıyor?

Son dakika... Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler ve salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüldüğü kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Normalleşme süreci için adımların atılmaya başlaması ile birlikte kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlar, kabine toplantısı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman kalkıyor?