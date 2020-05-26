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Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman kalkıyor?

Son dakika... Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler ve salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüldüğü kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Normalleşme süreci için adımların atılmaya başlaması ile birlikte kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlar, kabine toplantısı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman kalkıyor?

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:41
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Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?

Son dakika... Kabine toplantısı ne zaman? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu gelişmelerin ardından koronavirüsle mücadelede birinci dönem başarıyla tamamlandı. Normalleşme süreci için adımların atıldığı Türkiye'de yeni kararların neler olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda kabine toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Toplantıda, sokağa çıkma yasağı, normalleşme süreci, seyahat kısılaması, açılacak mekanlar gibi detayların görüşülmesi bekleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar ne zaman kalkıyor? İşte son gelişmeler...

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Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 28 Mayıs Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

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Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

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Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak.

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Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?

İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.