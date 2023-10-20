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Haberler Galeri İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...

İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...

Türkiye'de satılan israil ürünleri isim isim liste 2023! Gazze Şeridi, son dönemde yaşanan dehşet verici bir olaya sahne oldu. İşgalci İsrail ordusunun bir hastaneyi hedef alması sonucu yüzlerce masum sivil insanın hayatını kaybetmesi, dünya genelinde büyük bir infial yarattı. Saldırı, uluslararası toplumdan ciddi tepkileri ve kınamaları beraberinde getirdi. İsrail mallarının boykot listesi...

Giriş Tarihi: 20.10.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 22:04
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İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...

Ülke genelindeki vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot etmeye karar verdi. Bu gelişmeler, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesine ve İsrail menşeli ürünleri tespit etmesine yol açtı. İşte, İsrail markalı ürünlerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...

GIDA SEKTÖRÜ İSRAİL MARKALARI

-Danone,

-Maggi,

-Jacobs,

-Banana,

-McDonald's,

-Burger King,

-Knorr,

-Calve

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İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...

TEMİZLİK SEKTÖRÜ İSRAİL MARKALARI

-Air Wick,

-Ajax,

-Aldays,

-Alo Ariel

-Axe Calgon,

-Cif

-Clear

-Clit Bang,

-Colgate Dettol

-Dove Elidor

-Head & Shoulders,

-Ipana

-Jhonsons Baby,

-Loreal (Şampuan)

-Lux,

-Max Factor,

-Nıvea Omo

-Oral-B,

-Palmolive,

-Pantene

-Prima ,

-Rejoıce

-Prima,

-Protex,

-Rejoice,

-Rexona

-Rinso),

-Sensodyne,

-Viecnetta Vileda,

-Vanish,

-Vaseline,

-Veet

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İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...

İSRAİL MALLARI GİYİM SEKTÖRÜ

-Tommy Hilfiger,

-Nike,

-Adidas,

-Polo,

-Ralph Lauren,

-Parizyen,

-Hugo Boss,

-Calvin Klein,

-Levi's,

-Timberland,

-Giorgio Armani,

-Lee

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İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...

BİNGO HANGİ ÜLKENİN MALI?

Bingo, Türkiye'nin yerli bir markasıdır ve Türkiye'de üretilmektedir. Bu marka, özellikle temizlik ürünleri alanında kaliteli ürünleriyle tanınmaktadır. Türkiye'deki birçok market ve süpermarkette rahatlıkla bulunabilen Bingo ürünleri, Türk tüketicileri tarafından tercih edilmekte ve hem yerel ekonomiye katkıda bulunmalarını hem de kaliteli temizlik ürünlerini kullanmalarını sağlamaktadır.