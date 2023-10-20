İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...

BİNGO HANGİ ÜLKENİN MALI?

Bingo, Türkiye'nin yerli bir markasıdır ve Türkiye'de üretilmektedir. Bu marka, özellikle temizlik ürünleri alanında kaliteli ürünleriyle tanınmaktadır. Türkiye'deki birçok market ve süpermarkette rahatlıkla bulunabilen Bingo ürünleri, Türk tüketicileri tarafından tercih edilmekte ve hem yerel ekonomiye katkıda bulunmalarını hem de kaliteli temizlik ürünlerini kullanmalarını sağlamaktadır.