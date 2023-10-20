HaberlerGaleriİSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...
İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...
Türkiye'de satılan israil ürünleri isim isim liste 2023! Gazze Şeridi, son dönemde yaşanan dehşet verici bir olaya sahne oldu. İşgalci İsrail ordusunun bir hastaneyi hedef alması sonucu yüzlerce masum sivil insanın hayatını kaybetmesi, dünya genelinde büyük bir infial yarattı. Saldırı, uluslararası toplumdan ciddi tepkileri ve kınamaları beraberinde getirdi. İsrail mallarının boykot listesi...
Giriş Tarihi: 20.10.2023 22:04Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 22:04