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Tomris Uyar kimdir? Google'dan Doodle sürprizi! İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri

Tomris Uyar kimdir? Dev arama motoru Google, özel günler ve kişiler için hazırladığı Doodle sayfasında bugün Tomris Uyar'a yer verdi. 1970'lerde Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Tomris Uyar'ın 79'uncu doğum gününe özel hazırlanan Doodle'ın ardından Tomris Uyar'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Tomris Uyar kimdir? İşte Tomris Uyar şiirleri ve sözleri...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 09:22
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Tomris Uyar kimdir? Google'dan Doodle sürprizi! İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri

Tomris Uyar kimdir? Google ana sayfasında Tomris Uyar için hazırlanan doodle yer alıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, Tomris Uyar hakkında daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. Tomris Uyar'ın doğum gününe özel hazırlanan Doodle'ın ardından Tomris Uyar'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Tomris Uyar kimdir? İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri...

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Tomris Uyar kimdir? Google'dan Doodle sürprizi! İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar 15 Mart 1941 tarihinde dünyaya ageldi. Eğitimini İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde tamamladı. 1963 yılında İstanbul Üiversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu.

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Tomris Uyar kimdir? Google'dan Doodle sürprizi! İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı.

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Tomris Uyar kimdir? Google'dan Doodle sürprizi! İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri

On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı.

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Tomris Uyar kimdir? Google'dan Doodle sürprizi! İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri

60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, "Gündökümü" genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.