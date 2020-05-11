HaberlerGaleriTomris Uyar kimdir? Google'dan Doodle sürprizi! İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri
Tomris Uyar kimdir? Google'dan Doodle sürprizi! İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri
Tomris Uyar kimdir? Dev arama motoru Google, özel günler ve kişiler için hazırladığı Doodle sayfasında bugün Tomris Uyar'a yer verdi. 1970'lerde Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Tomris Uyar'ın 79'uncu doğum gününe özel hazırlanan Doodle'ın ardından Tomris Uyar'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Tomris Uyar kimdir? İşte Tomris Uyar şiirleri ve sözleri...
Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:14Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 09:22