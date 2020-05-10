10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?

20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 10 Mayıs'ta belirlenen saatlerde uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. En çok merak edilenlerden biri de 20 yaş altının ne zaman dışarı çıkabileceği oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte 20 yaş altı için detaylar belli oldu. Peki, 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 16:31
  • 1
  • 18
20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?

20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. 10 Mayıs'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı. Şimdi ise 20 yaş altı vatandaşların ne zaman sokağa çıkabileceği merak araştırılıyor. Konu ile ilgili detayları sayfamızda derledik. Peki, 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

  • 2
  • 18
20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş arası: 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00

15-20 yaş arası: 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

  • 3
  • 18
20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMAYA HAZIRLANAN ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN PSİKİYATRİST UYARISI

Aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftalardır evde kalan 20 yaş altı grup üyelerinin basit kıskançlık, korku, öfke ve ağlama atakları yaşayabildiğini belirtti.

  • 4
  • 18
20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Ailelerin, çok şiddetli olmadığı sürece bu atakları hoşgörüyle karşılaması gerektiğine işaret eden Ercan, 14 yaş altı için 13 Mayıs, 15-20 yaş arası için 15 Mayıs'ta verilecek dörder saatlik sokağa çıkma izninin "bir nefes alma fırsatı" olduğunu kaydetti.

  • 5
  • 18
20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma izni konusunda ailelerin büyük beklenti ve hayallerden uzak durmasını isteyen Ercan, "Çocuklar çok yoruldu ama yine de izin konusunu abartmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik davranışlar görebiliriz. Sokağa çıkmak için can atan bir çocuk, o gün gelince 'Hiçbir yere gitmeyeceğim' diye inat edebilir. Bir başka çocuk eve dönmek istemeyebilir. Parkta her şeyin çok yolunda gittiğini düşündüğümüz bir anda çocuklar nedensiz huysuzlanabilir, ağlayabilir. Biz ne kadar soğukkanlı olursak o kadar iyi." dedi.