20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 10 Mayıs'ta belirlenen saatlerde uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. En çok merak edilenlerden biri de 20 yaş altının ne zaman dışarı çıkabileceği oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte 20 yaş altı için detaylar belli oldu. Peki, 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 16:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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