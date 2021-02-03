İlk adım atıldı! Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller...

Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Koronavirüs tedbirlerinin sonuç vermesi ile birlikte gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrilmişti. Normalleşme süreci ile ilgili adımlar atılmaya başlanırken, kısıtlamaların il il kaldırılması planlanıyor. Vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle birlikte başlayacak normalleşme sürecinin detayları merak ediliyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller hangileri? İşte son gelişmeler..

Giriş Tarihi: 03.02.2021 13:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL