Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İlk adım atıldı! Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller... İlk adım atıldı! Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller... Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Koronavirüs tedbirlerinin sonuç vermesi ile birlikte gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrilmişti. Normalleşme süreci ile ilgili adımlar atılmaya başlanırken, kısıtlamaların il il kaldırılması planlanıyor. Vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle birlikte başlayacak normalleşme sürecinin detayları merak ediliyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller hangileri? İşte son gelişmeler.. Giriş Tarihi: 03.02.2021 13:43
Son dakika... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan kısıtlamalar vaka sayısında büyük rol oynuyor. Tedbirlerin sonuç vermesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması, düğünler, mekanlar ve belirli yaş gruplarına uygulanan saat sınırlamasının kademeli olarak kaldırılması ön görülüyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller hangileri? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Vaka ve hasta sayısındaki düşüş ve vefat oranının azalması ile birlikte gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi. Ancak şu an hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı henüz bilinmiyor.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK İLLER HANGİLERİ?
Yapılan açıklamalara göre, kısıtlamalar koronavirüs testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğü illerde kalkacak. Buna göre, bu illerde hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran, lokantaların açılması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar için uygulanan kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor.
İLK ADIM ATILDI
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların uzun zamandır merakla beklediği saat sınırlamasının kalkması atılan il adımlar arasında yer alıyor. Salgının seyrine göre alınacak yeni tedbir kararlarında bu yaş gruplarına uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının kalkması ön görülüyor.
UZMANLARA GÖRE YENİ TEHLİKE MUTASYONLU KOVİD-19 VİRÜSÜ
Uzmanlara göre, Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), mutasyona uğrayarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan üç ayrı varyantı, yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle dünyayı tehdit ediyor.