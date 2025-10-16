Gazze sınırındaki hareketlilik A Haber canlı yayınında

Heron'ların uçtuğunu ben duyuyorum şu anda. Aslında o Heron'lar hiç durmadı bugüne kadar, sürekli olarak havada uçtu. Helikopterleri de görmüştük ve şu an itibarıyla tam da o sınır hattında bir balon görüyoruz. O balonda da ne olduğunu kestiremedik çünkü havada sabit duruyor. Havada sabit duran bir balondan bahsediyoruz. Böyle farklı bir balon, şekilsiz bir balon. Altında da bir bir şey uzanıyor böyle, sepet gibi. Muhtemeldir ki bir kamerayla herhalde gözlem yapılıyor, anlayabildiğimiz kadarıyla. Helikopter seslerini de şu anda duyuyoruz.

İşte bu rehineler bahanesiyle İsrail ve aynı zamanda da Amerikan Başkanı Trump sürekli olarak işte Hamas'ı yok edeceğiz, Hamas sözünde dursun. Hatta İsrail Savunma Bakanı orduya talimat verildiğini söyledi tekrar Gazze'ye girilmesi konusunda. Gazze'de katliam yapılması konusunda orduya hazırlık talimatı verdim dedi. Dolayısıyla çok ince, kırılgan bir süreçten bahsediyoruz şu an itibarıyla Gazze'de. Ama tabii ki bizim önceliğimiz, daha doğrusu Gazze'deki o insanların önceliği insani yardım malzemeleri. Çünkü 500-600 civarında insani yardım tırının o noktaya girmesi gerekiyor, Gazze'ye girmesi gerekiyor. Yakıt girmesi gerekiyor, gaz girmesi gerekiyor, çadır, battaniye girmesi gerekiyor çünkü önümüz kış ve bu insanların oturabilecekleri, barınabilecekleri, yemek yiyebilecekleri hiçbir mekan yok.