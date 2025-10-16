Gazze sınırındaki hareketlilik A Haber canlı yayınında

16 Ekim 2025, Perşembe

Gazze'de ateşkes bıçak sırtında... A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt son durumu Gazze sınırından aktardı. İşte Gazze sınırından özel görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:24
Gazze sınırında neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt son durumu Gazze sınırından aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

An itibarıyla Gazze sınırındayız. Yine bu noktada her zaman olduğu gibi baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un kadrajından bir size gösterelim. Bir taraftan da o gelişmeleri anlatalım. İleride toz bulutu var. Katil İsrail ordusuna ait araçların toz bulutu onlar.

Biraz daha şöyle beride araçlar görüyoruz, tırları görüyoruz ve tırların üzerinde de birkaç zırhlı araç var. Anladığımız kadarıyla İsrail ordusu halen daha bu çekilmeyi tamamlayabilmiş değil. Hatırlanacağı gibi ateşkes süreci ile birlikte o ateşkes imzalandığı zaman da biz yine buradaydık ve yine böyle ufaktan zırhlı araçların, işte tankların çıkışını sizlerle paylaşmıştık ama halen daha aradan 3-5 gün geçti neredeyse, araçların çıkışını işte A Haber canlı yayınında sizlerle paylaşıyoruz.

Tabii bunlar çıkacak, bunlar ateşkes sürecinin bir parçası ama önemli olan insani yardımlar. İnsani yardımlar ne olacak? Refah Sınır Kapısı ne zaman tam manasıyla açılacak? Bununla ilgili şu ana kadar net bir bilgi yok. Çünkü İsrail sürekli olarak bir bahane uyduruyor, sürekli olarak yeni şartlar öne sürüyor ve bu ateşkese ihlal etmek için, sözünde durmamak için elinden geleni yapıyor deyim yerindeyse.

İşte bir taraftan da artık İsrail'e ait araçların da şu anda çıktığını görüyoruz. Tabii bahane şu rehinelerimizi tam manasıyla alamadık. Yani ölü rehineler. Hamas her ne kadar diplomatik bir dil kullansa da sürece olumlu yaklaşsa da İsrail bunu sürekli bahane ediyor.

Aslında ateşkes anlaşmasının maddelerinden bir tanesi şuydu: Canlı rehinelerin tamamını bir seferde teslim edeceğiz ancak ölü rehinelerin teslim edilmesi biraz zaman alabilir denilmişti. Hamas da bunu söylemişti, İsrail de bunu kabul etmişti. Şu ana kadar 10 civarında ölü rehine teslim edildi ve 18 ölü rehine var şu anda Hamas'ın elinde.

Tabii enkaz altında kalanlar var, tünellerin içerisinde olduğu belirtilen ölü rehineler var. Hamas'tan bir talep geldi. Denildi ki, yani bizim ekipmana ihtiyacımız var bu rehineleri bulup çıkarmak için ama İsrail'den tabii ki dediğim gibi sürekli olarak bahaneler üretiliyor. İşte kameramızın kadrajında o yıkımın boyutunu da Niyazi sizlere gösteriyor. Gazze'nin kuzeyi burası Beyt Hanun bölgesi. Neredeyse sağlam bir bina kalmış değil. İsrail gücünü Hamas'ın ensesinde hissettirmeye de devam ediyor.

Heron'ların uçtuğunu ben duyuyorum şu anda. Aslında o Heron'lar hiç durmadı bugüne kadar, sürekli olarak havada uçtu. Helikopterleri de görmüştük ve şu an itibarıyla tam da o sınır hattında bir balon görüyoruz. O balonda da ne olduğunu kestiremedik çünkü havada sabit duruyor. Havada sabit duran bir balondan bahsediyoruz. Böyle farklı bir balon, şekilsiz bir balon. Altında da bir bir şey uzanıyor böyle, sepet gibi. Muhtemeldir ki bir kamerayla herhalde gözlem yapılıyor, anlayabildiğimiz kadarıyla. Helikopter seslerini de şu anda duyuyoruz.

İşte bu rehineler bahanesiyle İsrail ve aynı zamanda da Amerikan Başkanı Trump sürekli olarak işte Hamas'ı yok edeceğiz, Hamas sözünde dursun. Hatta İsrail Savunma Bakanı orduya talimat verildiğini söyledi tekrar Gazze'ye girilmesi konusunda. Gazze'de katliam yapılması konusunda orduya hazırlık talimatı verdim dedi. Dolayısıyla çok ince, kırılgan bir süreçten bahsediyoruz şu an itibarıyla Gazze'de. Ama tabii ki bizim önceliğimiz, daha doğrusu Gazze'deki o insanların önceliği insani yardım malzemeleri. Çünkü 500-600 civarında insani yardım tırının o noktaya girmesi gerekiyor, Gazze'ye girmesi gerekiyor. Yakıt girmesi gerekiyor, gaz girmesi gerekiyor, çadır, battaniye girmesi gerekiyor çünkü önümüz kış ve bu insanların oturabilecekleri, barınabilecekleri, yemek yiyebilecekleri hiçbir mekan yok.

Bakın kameramızın kadrajında işte Niyazi gösteriyor. Gazze'de on binlerce bina enkaz yığını haline gelmiş durumda. Evet toparlayalım. Takip ediyoruz süreci. Ölü rehineler ne olacak? İçeriye kurtarma ekipleri girecek mi o enkazları kaldırmak için? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? İsrail sözünde duracak mı? Ateşkes ihlal edilecek mi? Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.

