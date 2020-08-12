Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor

GALATA KULESİ'NDE İZİNSİZ YAPILAN BÖLÜMLER KALDIRILIYOR

Galata Kulesi'nde büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmadığı; daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırıldığı bildirildi.