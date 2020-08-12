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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre; Galata Kulesi'nde izinsiz yapılan niteliksiz duvar örgüsü ve çimento harçlı bölümlerin alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:51
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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor