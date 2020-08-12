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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor

Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre; Galata Kulesi'nde izinsiz yapılan niteliksiz duvar örgüsü ve çimento harçlı bölümlerin alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:51
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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor

GALATA KULESİ'NDE İZİNSİZ YAPILAN BÖLÜMLER KALDIRILIYOR

Galata Kulesi'nde büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmadığı; daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırıldığı bildirildi.

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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor

SEYİR MEKANI VE MÜZE OLACAK

Galata Kulesi'nin bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmekte olduğu kaydedildi.

(KENAN KIRAN / SABAH)

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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor

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Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor
Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor