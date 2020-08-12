Bilim Kurulu son dakika açıklaması: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonların kitlendiği Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'da başladı. Okulların ve üniversitelerin açılma tarihinin masaya yatırılacağı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...