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Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika açıklaması: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

Bilim Kurulu son dakika açıklaması: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonların kitlendiği Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'da başladı. Okulların ve üniversitelerin açılma tarihinin masaya yatırılacağı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 18:57
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Bilim Kurulu son dakika açıklaması: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online eğitim mi olacak sorularının yanıtları araştırılıyor. Türkiye nefesini tuttu ve Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Okul ve üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılında çizeceği yolun masaya yatırılacağı toplantıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

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Bilim Kurulu son dakika açıklaması: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK, BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama bugün yapılacak. 12 Ağustos 2020 Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda salgının ülkemizdeki son durumu hakkında bilgilendirme yapacak ve yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını bildirecek…

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Bilim Kurulu son dakika açıklaması: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kritik Bilim Kurulu Toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Bilim Kurulu toplantısında, bu hafta 2020 2021 eğitim öğretim takvimi ele alınacak. Öte yandan toplantıda virüsle mücadelede alınması gereken tedbirlerin de masaya yatırılması ön görülüyor.

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Bilim Kurulu son dakika açıklaması: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

Bilim Kurulu Toplantısı yarın yani çarşamba günü gerçekleşecek. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor..

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Bilim Kurulu son dakika açıklaması: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman biter, hangi kararlar alındı? Okullar, üniversiteler online...

Toplantı genel olarak 18.00-19.00 civarlarında bitiyor ve Bakan Koca bu saatlerde açıklamalarını gerçekleştiriyor. Ancak toplantının net şekilde bitiş saati henüz bilinmiyor.