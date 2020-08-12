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Haberler Galeri Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Mezun olabilme umuduyla yaz okulu sınavlarına katılacak öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. AÖF tarafından yaz okulu sınavlarının detayları açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:12
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Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Yaz okulu sınavı için 20-28 Temmuz tarihlerinde kayıtlarını yaptıran öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. En çok merak edilenlerden biri de, sınavın nasıl yapılacağı oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

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Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?

Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.

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Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?

Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

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Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI

28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.