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Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Mezun olabilme umuduyla yaz okulu sınavlarına katılacak öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. AÖF tarafından yaz okulu sınavlarının detayları açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:12
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