Detaylar belli oldu! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Yaz okulu sınavı için 20-28 Temmuz tarihlerinde kayıtlarını yaptıran öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. En çok merak edilenlerden biri de, sınavın nasıl yapılacağı oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler...