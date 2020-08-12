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Galata Kulesi’nde yıkım tartışmasına son nokta!

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Giriş: 12.08.2020 17:41
Güncelleme:12.08.2020 17:49
Galata Kulesi’nde zamanla izinsiz eklenen bölümler kaldırıldı. Duvarların yıkıldığı iddialarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

GALATA KULESİ'NDE İZİNSİZ YAPILAN BÖLÜMLER KALDIRILIYOR

Galata Kulesi'nde büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmadığı; daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırıldığı bildirildi.

SEYİR MEKANI VE MÜZE OLACAK

Galata Kulesi'nin bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmekte olduğu kaydedildi.

KENAN KIRAN / SABAH

Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor GALATA KULESİ'NDE İZİNSİZ YAPILAN BÖLÜMLER KALDIRILIYOR

Galata Kulesi’nde yıkım tartışmasına son nokta!
Galata Kulesi’nde yıkım tartışmasına son nokta!
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