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Haberler Galeri MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi! Şeytan üçgeni yakalandı | Hedeflerinde Türkiye'deki yabancılar var

MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi! Şeytan üçgeni yakalandı | Hedeflerinde Türkiye'deki yabancılar var

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:56
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MOSSAD casuslarına ’MİT’ darbesi! Şeytan üçgeni yakalandı | Hedeflerinde Türkiye’deki yabancılar var

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri, İsrail Gizli Servisinin ülkemize yönelik gerçekleştirdiği haber alma faaliyetlerini aylarca adım adım takip etti. MİT'in elde ettiği bilgilere göre Mossad, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurtdışında eğitti.

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MOSSAD casuslarına ’MİT’ darbesi! Şeytan üçgeni yakalandı | Hedeflerinde Türkiye’deki yabancılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan Ahmet Koray Özgürün, Alperen Erkut, Halid Alnebhen, Gizvan Amori, Nizar Saaddeddin, Muhammed Murii ve Khaled Nijim adlı 7 kişi, sorgularında Mossad'a çalıştıklarını tek tek itiraf etti. Toplamda 9 hücreyle bağlantılı 56 şahsın Mossad'a çalıştığı değerlendiriliyor.

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MOSSAD casuslarına ’MİT’ darbesi! Şeytan üçgeni yakalandı | Hedeflerinde Türkiye’deki yabancılar var

SAHTE İNTERNET SİTELERİ KURDULAR

İsrail devletinin Tel Aviv merkezli aralarında Ortadoğulu birçok ülke vatandaşından oluşan uzaktan çevrimiçi operasyon ekibi kurarak, biyografik istihbari bilgi toplama, teknik bazda konum ve gerçek İP adreslerinin elde edilmesini sağlamak için Arapça başta olmak üzere farklı dilde çoklu yayın yapan sahte internet haber siteleri dahi kurduğu saptandı.

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MOSSAD casuslarına ’MİT’ darbesi! Şeytan üçgeni yakalandı | Hedeflerinde Türkiye’deki yabancılar var

Mossad'a bağlı 9 ayrı İsrailli istihbaratçının yönetip yönlendirdiği üst istihbarat hücre yapılanması şeklinde kurulan dev istihbarat ağının, uluslararası çapta operatif yeteneğe ulaştığı öğrenildi.

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MOSSAD casuslarına ’MİT’ darbesi! Şeytan üçgeni yakalandı | Hedeflerinde Türkiye’deki yabancılar var

CASUS YAZILIMLA VİRÜSLÜ SİTELER

Yurtdışından Türkiye'deki elemanlarla gerçekleştirilen tüm irtibatların İspanya, İngiltere, Almanya, İsveç, Malezya, Endonezya, Belçika ülkelerine ait sahte kişilere ait yüzlerce tek kullanımlık internet data hatları üzerinden yapıldığı belirlendi. Hücre liderlerinden, gerçek kimliği tespit edilemeyen "Shirin Alayan" sahte kod adlı Mossad elemanı tarafından Almanya telefon hattıyla 'Khaled Nijim' adlı Filistinli'ye kurdurulan internet tabanlı haber siteleri, "najarland.com, almeshar.com, nasrin-news.com hresource.co.uk" aracılığıyla hedef kişinin ilgisinin çekeceği nokta özel haber hazırlandı. Bu yolla virüslü linklere tıklattırılarak hedefteki kişinin telefonlarına sızıldığı öğrenildi.