02 Temmuz 2023, Pazar
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Fransa'daki olayların şifreleri! İsyanın arka planında ne var?
Nahel protestolarının 5. gecesinde tansiyon düşmedi. Fransa'da öfke ve isyan neden durmuyor? Paris'te son durum ne? Öfkenin odağı Macron mu? Samuel Huntington haklı mı çıkıyor? Avrupa medeniyetler çatışmasına mı sürükleniyor? A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris'ten son gelişmeleri aktardı. Fransa'daki olaylar A Haber canlı yayınında "Canan Barlas ile Gündem" programında masaya yatırıldı. İşte çarpıcı değerlendirmeler...