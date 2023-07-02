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Fransa'daki olayların şifreleri! İsyanın arka planında ne var?

A Haber
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Giriş: 02.07.2023 22:05
Nahel protestolarının 5. gecesinde tansiyon düşmedi. Fransa'da öfke ve isyan neden durmuyor? Paris'te son durum ne? Öfkenin odağı Macron mu? Samuel Huntington haklı mı çıkıyor? Avrupa medeniyetler çatışmasına mı sürükleniyor? A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris'ten son gelişmeleri aktardı. Fransa'daki olaylar A Haber canlı yayınında "Canan Barlas ile Gündem" programında masaya yatırıldı. İşte çarpıcı değerlendirmeler...
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