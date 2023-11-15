15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Gazze için düzenlenen First Lady'ler toplantısınden ne mesajlar çıkar? Dünyaya nasıl bir mesaj verilecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 11:11
  • 1
  • 15
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan da Filistin'de yaşanan soykırım için çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN

Emine Erdoğan bugün dünya liderlerini İstanbul'da ağırlayacak. Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Dr. Ali Semin A Haber canlı yayınında "Filistin İçin Tek Yürek" adıyla düzenlenecek zirvenin yapılacağı noktada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 15
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN

SON ÇARELERDEN BİRİ

Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı: 10 Ocak 2009 tarihinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi daha önce de bu tür girişimde bulunmuş ve çok önemli kararların alınması noktasında dünya liderlerini bir araya getirmişti. Bu noktada buradan alınacak kararlar aslında diplomaside hemen hemen bütün yollar deneniyor. Ekonomide pek çok yol deneniyor. Artık bu işin tek bir yaptırım boyutu kaldı bir de bu işin artık askeri müdahale boyutu kaldı İsrail'i durdurabilmek için.


Ama son çarelerden bir tanesi bir sivil direniş hareketi olarak Emine Hanım'ın bu konudaki öncülüğü devlet başkanlarının da eşlerinin katılımıyla bir sivil direnişe dönüşmesi beklentisi var. Zaten dünya geneline baktığımız zaman çok ciddi bir halk tepkisinin İsrail karşıtı gösterilerin yaygın olduğunu görüyoruz. Artık bazı parlamentolar resmi bildirilerle İsrail'i bu katliama dur deme noktasına kadar getirdiler.

  • 4
  • 15
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN

TÜRKİYE'NİN KİLİT ROLÜ

Burada İsrail'in tüm dünyanın tepkisini çeken bir senaryonun maalesef baş karakteri olarak tüm olumsuz tepkileri üzerine çekiyor. Burada Türkiye'nin oynadığı kilit rol önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın oynamış olduğu tüm dünyayı ciddi derecede etki altına alan liderlik yönetimiyle Gazze konusunu dünya gündeminde en fazla işleyen bir ülke olarak Türkiye şu anda gündemde.

  • 5
  • 15
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN

SAVAŞ DEĞİL KATLİAM!

Buna biz savaş demeyeceğiz. Savaş iki eşit gruplar arasında olur. Bu bir katliam bu bir insanlık suçu. Bunun durdurulabilmesi noktasında bir sivil örgüt tepkisi olarak başlıyor.