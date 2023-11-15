Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Gazze için düzenlenen First Lady'ler toplantısınden ne mesajlar çıkar? Dünyaya nasıl bir mesaj verilecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 15.11.2023
11:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
11:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan da Filistin'de yaşanan soykırım için çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emine Erdoğan bugün dünya liderlerini İstanbul'da ağırlayacak. Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Dr. Ali Semin A Haber canlı yayınında
"Filistin İçin Tek Yürek" adıyla düzenlenecek zirvenin yapılacağı noktada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SON ÇARELERDEN BİRİ
10 Ocak 2009 tarihinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi daha önce de bu tür girişimde bulunmuş ve çok önemli kararların alınması noktasında dünya liderlerini bir araya getirmişti. Bu noktada buradan alınacak kararlar aslında diplomaside hemen hemen bütün yollar deneniyor. Ekonomide pek çok yol deneniyor. Artık bu işin tek bir yaptırım boyutu kaldı bir de bu işin artık askeri müdahale boyutu kaldı İsrail'i durdurabilmek için. Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı:
Ama son çarelerden bir tanesi bir sivil direniş hareketi olarak Emine Hanım'ın bu konudaki öncülüğü devlet başkanlarının da eşlerinin katılımıyla bir sivil direnişe dönüşmesi beklentisi var. Zaten dünya geneline baktığımız zaman çok ciddi bir halk tepkisinin İsrail karşıtı gösterilerin yaygın olduğunu görüyoruz. Artık bazı parlamentolar resmi bildirilerle İsrail'i bu katliama dur deme noktasına kadar getirdiler.
TÜRKİYE'NİN KİLİT ROLÜ
Burada İsrail'in tüm dünyanın tepkisini çeken bir senaryonun maalesef baş karakteri olarak tüm olumsuz tepkileri üzerine çekiyor. Burada Türkiye'nin oynadığı kilit rol önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın oynamış olduğu tüm dünyayı ciddi derecede etki altına alan liderlik yönetimiyle Gazze konusunu dünya gündeminde en fazla işleyen bir ülke olarak Türkiye şu anda gündemde.
SAVAŞ DEĞİL KATLİAM!
Buna biz savaş demeyeceğiz. Savaş iki eşit gruplar arasında olur. Bu bir katliam bu bir insanlık suçu. Bunun durdurulabilmesi noktasında bir sivil örgüt tepkisi olarak başlıyor.