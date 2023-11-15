SON ÇARELERDEN BİRİ

Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı: 10 Ocak 2009 tarihinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi daha önce de bu tür girişimde bulunmuş ve çok önemli kararların alınması noktasında dünya liderlerini bir araya getirmişti. Bu noktada buradan alınacak kararlar aslında diplomaside hemen hemen bütün yollar deneniyor. Ekonomide pek çok yol deneniyor. Artık bu işin tek bir yaptırım boyutu kaldı bir de bu işin artık askeri müdahale boyutu kaldı İsrail'i durdurabilmek için.



Ama son çarelerden bir tanesi bir sivil direniş hareketi olarak Emine Hanım'ın bu konudaki öncülüğü devlet başkanlarının da eşlerinin katılımıyla bir sivil direnişe dönüşmesi beklentisi var. Zaten dünya geneline baktığımız zaman çok ciddi bir halk tepkisinin İsrail karşıtı gösterilerin yaygın olduğunu görüyoruz. Artık bazı parlamentolar resmi bildirilerle İsrail'i bu katliama dur deme noktasına kadar getirdiler.