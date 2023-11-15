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Haberler Galeri Yahudi lobisi ABD’yi esir almış durumda! Kongre üyelerine para akıyor… Listenin başında Joe Biden var

Yahudi lobisi ABD’yi esir almış durumda! Kongre üyelerine para akıyor… Listenin başında Joe Biden var

ABD'de yönetiminin halka rağmen Gazze'de katliam yapan katil İsrail'e sahip çıkması ülkedeki Yahudi lobisinin etkisini ve parasal gücünü gösteriyor. Open Secrets verilerine göre Yahudi lobi kuruluşları kongre üyelerine para yağdırıyor. En fazla para alan kişi ise başkanlık koltuğunda oturan Joe Biden.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:10
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Yahudi lobisi ABD’yi esir almış durumda! Kongre üyelerine para akıyor… Listenin başında Joe Biden var

Yahudi lobisi ABD'yi esir almış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yahudi lobisi ABD’yi esir almış durumda! Kongre üyelerine para akıyor… Listenin başında Joe Biden var

ABD'de yönetiminin halka rağmen Gazze'de katliam yapan katil İsrail'e sahip çıkması ülkedeki Yahudi lobisinin etkisini ve parasal gücünü gösteriyor.

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Yahudi lobisi ABD’yi esir almış durumda! Kongre üyelerine para akıyor… Listenin başında Joe Biden var

Open Secrets internet sitesi ABD'deki iç ve dış lobi faaliyetlerini izliyor.

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Yahudi lobisi ABD’yi esir almış durumda! Kongre üyelerine para akıyor… Listenin başında Joe Biden var

Sitesinin verilerine göre başta AIPAC olmak üzere Yahudi lobi kuruluşları Washington'da faaliyet gösteriyor.

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Yahudi lobisi ABD’yi esir almış durumda! Kongre üyelerine para akıyor… Listenin başında Joe Biden var

YAHUDİ LOBİSİ PARA YAĞDIRIYOR

ABD'nin karar alma mekanizmalarına doğrudan etkiye sahip olan lobi kuruluşları kongre üyelerine resmen para yağdırıyor.