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Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü | ÖZEL YAYIN

A Haber
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Giriş: 15.11.2023 11:10
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Gazze için düzenlenen First Lady'ler toplantısınden ne mesajlar çıkar? Dünyaya nasıl bir mesaj verilecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK ZİRVESİ

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Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi
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