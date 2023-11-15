Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Gazze için düzenlenen First Lady'ler toplantısınden ne mesajlar çıkar? Dünyaya nasıl bir mesaj verilecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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