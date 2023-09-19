19 Eylül 2023, Salı
Ermenistan sırtını kime dayıyor? A Haber'de çarpıcı sözler: Bedelini ağır ödeyecekler
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Gürsel Tokmakoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin ve Azerbaycan Ağ Partisi Genel Başkanı Tural Abbaslı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Operasyon bölgesindeki Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva A Haber'de son durumu aktardı.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 14:19
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