19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ermenistan sırtını kime dayıyor? A Haber'de çarpıcı sözler: Bedelini ağır ödeyecekler

Ermenistan sırtını kime dayıyor? A Haber'de çarpıcı sözler: Bedelini ağır ödeyecekler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Gürsel Tokmakoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin ve Azerbaycan Ağ Partisi Genel Başkanı Tural Abbaslı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Operasyon bölgesindeki Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva A Haber'de son durumu aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.09.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 14:19
  • 1
  • 16
Ermenistan sırtını kime dayıyor? A Haber’de çarpıcı sözler: Bedelini ağır ödeyecekler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Ermenistan sırtını kime dayıyor? A Haber’de çarpıcı sözler: Bedelini ağır ödeyecekler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.

  • 3
  • 16
Ermenistan sırtını kime dayıyor? A Haber’de çarpıcı sözler: Bedelini ağır ödeyecekler

Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.


Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

  • 4
  • 16
Ermenistan sırtını kime dayıyor? A Haber’de çarpıcı sözler: Bedelini ağır ödeyecekler

"SİVİLLER VE ALTYAPI TESİSLERİ HEDEF ALINMAMAKTA"

Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin aksine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır."

  • 5
  • 16
Ermenistan sırtını kime dayıyor? A Haber’de çarpıcı sözler: Bedelini ağır ödeyecekler

TÜRKİYE VE RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ

"Bu kapsamda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephede ve cephenin derinliğindeki mevzileri ile uzun süreli ateş noktalarının yanı sıra savaş araçları ve askeri tesisleri yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılmaktadır. Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir."

Açıklamada, "Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine alınan tedbirler hakkında bilgi verilmiştir." ifadesi kullanıldı.