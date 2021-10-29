ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...

ogm.meb.gov.tr ile yarışma sonucu sorgulama nasıl yapılır? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Cumhuriyet Bayramı'na özel liseler arası bilgi yarışması gerçekleştiriliyor. Başvuru yaparak yarışmaya katılan öğrenciler şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ogm.meb.gov.tr 29 Ekim bilgi yarışması sonucu sorgulama ekranı...