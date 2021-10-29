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Haberler Galeri ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...

ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...

29 Ekim liseler arası bilgi yarışması sonuçları nereden öğrenilir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümüne özel bugün gerçekleştirilen liseler arası bilgi yarışmasının sonuçları heyecanla bekleniyor. Saat 14.00'te başlayan sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. MEB OGM tarafından bilgi yarışmasına ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ogm.meb.gov.tr 29 Ekim bilgi yarışması sonucu sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2021 14:08
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ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...

ogm.meb.gov.tr ile yarışma sonucu sorgulama nasıl yapılır? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Cumhuriyet Bayramı'na özel liseler arası bilgi yarışması gerçekleştiriliyor. Başvuru yaparak yarışmaya katılan öğrenciler şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ogm.meb.gov.tr 29 Ekim bilgi yarışması sonucu sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yarışma tamamlandı. Yarışma sonuçları saat 21.00'de ogm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

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ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...

YARIŞMA ÖDÜLLERİ NELER, NE ZAMAN VERİLECEK?

Ödüller, OGM tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere 30 Kasım 2021 tarihinde tutanakla teslim edilecek.

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ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...

İşte ödüller;

1'inciye Fotoğraf Makinesi ve Plaket
2'nciye Bisiklet ve Plaket
3'üncüye Akıllı Saat ve Plaket

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ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

* Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecek.

* Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacak.