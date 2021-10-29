29 Ekim 2021, Cuma
ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...
29 Ekim liseler arası bilgi yarışması sonuçları nereden öğrenilir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümüne özel bugün gerçekleştirilen liseler arası bilgi yarışmasının sonuçları heyecanla bekleniyor. Saat 14.00'te başlayan sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. MEB OGM tarafından bilgi yarışmasına ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ogm.meb.gov.tr 29 Ekim bilgi yarışması sonucu sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 29.10.2021 14:08
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