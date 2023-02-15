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Evim depreme ne kadar dayanıklı? İşte en basit test yöntemi! Karot testi nasıl yapılır?

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken bölgede çok sayıda binada büyük yıkımlar yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarının artık sonuna yaklaşılırken bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da hız kazandı. Ekipler bölgede karot deprem testi için numune alma çalışmalarına başlarken A Haber'den Ata Gündüz Kurşun bölgedeki çalışmaları görüntüledi. Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Bina dayanıklılık testinde C20 testinde C20 ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.02.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 17:59
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Evim depreme ne kadar dayanıklı? İşte en basit test yönetimi! Karot testi nasıl yapılır?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

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Evim depreme ne kadar dayanıklı? İşte en basit test yönetimi! Karot testi nasıl yapılır?

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

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Evim depreme ne kadar dayanıklı? İşte en basit test yönetimi! Karot testi nasıl yapılır?

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

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Evim depreme ne kadar dayanıklı? İşte en basit test yönetimi! Karot testi nasıl yapılır?

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Evim depreme ne kadar dayanıklı? İşte en basit test yönetimi! Karot testi nasıl yapılır?

A Haber ekipleri çok sayıda binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ta enkazlarda yapılan karot deprem testi için alınan numuneleri yerinde görüntüledi.