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Haberler Galeri Oğuzhan Uğur'un Babala ofisindeki "AFAD'a gerek yok" sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar

Oğuzhan Uğur'un Babala ofisindeki "AFAD'a gerek yok" sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar

Oğuzhan Uğur'un Babala ofisinden paylaştığı videoda arkadan gelen ses gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. Gelen çağrıyı değerlendiren kişinin, "AFAD'a gerek yok" cevabı sosyal medyada gündem oldu. Bir Twitter kullanıcısı, "Oturdukları sıcak ofisten kurumlarımızı karalıyor, devlete operasyon çekiyorlar." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:58
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Oğuzhan Uğur’un Babala ofisindeki AFAD’a gerek yok sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar

Babala ofisinde depremzeler için çalıştıklarını iddia ederek para toplayan Oğuzhan Uğur, yalan paylaşımlarının ortaya çıkmasına rağmen durdurulamıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oğuzhan Uğur’un Babala ofisindeki AFAD’a gerek yok sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar

Oğuzhan Uğur'un "Ha bu arada… Buradayız. Saniye durmadık, yardıma devam ediyoruz." ifadeleriyle yaptığı video paylaşımında arkadan gelen bir ses gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Oğuzhan Uğur’un Babala ofisindeki AFAD’a gerek yok sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar

Babala ofisindeki kişinin "AFAD'a gerek yok" sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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Oğuzhan Uğur’un Babala ofisindeki AFAD’a gerek yok sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ BAZI TEPKİLER

Oğuzhan Uğur'un Babala ofisinden paylaştığı videoda arkadan gelen ses gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkarttı.

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Oğuzhan Uğur’un Babala ofisindeki AFAD’a gerek yok sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar

İşte Oğuzhan Uğur'a sosyal medyada gelen tepkiler...