Oğuzhan Uğur'un Babala ofisindeki "AFAD'a gerek yok" sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar

Oğuzhan Uğur'un Babala ofisinden paylaştığı videoda arkadan gelen ses gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. Gelen çağrıyı değerlendiren kişinin, "AFAD'a gerek yok" cevabı sosyal medyada gündem oldu. Bir Twitter kullanıcısı, "Oturdukları sıcak ofisten kurumlarımızı karalıyor, devlete operasyon çekiyorlar." ifadeleriyle tepki gösterdi.