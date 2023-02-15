15 Şubat 2023, Çarşamba
Oğuzhan Uğur'un Babala ofisindeki "AFAD'a gerek yok" sözleri tepki çekti! Kurumları karalıyor devlete operasyon çekiyorlar
Oğuzhan Uğur'un Babala ofisinden paylaştığı videoda arkadan gelen ses gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. Gelen çağrıyı değerlendiren kişinin, "AFAD'a gerek yok" cevabı sosyal medyada gündem oldu. Bir Twitter kullanıcısı, "Oturdukları sıcak ofisten kurumlarımızı karalıyor, devlete operasyon çekiyorlar." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:58
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