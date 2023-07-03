Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...

"Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı zammı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı belirlenecek. Evde bakım aylıklarına da artış yapılacak. İşte 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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