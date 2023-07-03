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Haberler Galeri Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...

Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...

"Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı zammı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı belirlenecek. Evde bakım aylıklarına da artış yapılacak. İşte 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:09
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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...

"Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler Temmuz evde bakım maaşı zammına çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanması beklenilen Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memur maaş zammı da netleşmiş olacak. İşte 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller ile evde bakım aylığı zammı hakkında merak edilenler....

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...

Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...

Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...

TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.