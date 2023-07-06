Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? Evde bakım maaşı alanlara müjde! 2023 Temmuz ödemeleri...

"Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler Temmuz evde bakım maaşı zammına çevrilmişti. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memur maaş zammı netleşti. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? İşte evde bakım maaş zammı hakkında merak edilenler...