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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs risk haritasında kriter değişimi gündemde! 'Kırmızı' 100'den başlamayacak Koronavirüs risk haritasında kriter değişimi gündemde! 'Kırmızı' 100'den başlamayacak Günlük koronavirüs vaka sayısında artış yaşansa da aşılama sayesinde hastane ve yoğun bakımlara başvuru oranında ciddi düşüş var. Bu kapsamda kırmızıya dönen risk haritası ve illerin renk tablosunda kriterlerin değiştirilmesi gündemde. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 23.03.2021 09:16
Vakalar artsa da koronavirüsün zatürreye dönüşme ve yoğun bakıma yatma ile ölümcül etkisindeki azalma kriterlerde değişimi gündeme getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kapsamda Türkiye'de günlük vaka sayılarının öngörülenin de üstünde artmasına rağmen hastane ve yoğun bakımlara başvuru oranının düşüklüğü aşılamanın olumlu etkisi olarak değerlendiriliyor. İşte gündeme gelen son dakika gelişmesinin detayları:
İkinci pik sırasında yoğun bakıma giden hastaların yüzde 85'i 65 yaş üstüydü. Türkiye bu grubu aşılayıp koruma altına alınca hastaneler boş kaldı.
BEKLENENDEN HIZLI ARTIŞ: Mart ayı ile birlikte bazı kısıtlamaların kaldırılmasının vaka sayılarında artışa neden olması bekleniyordu. Ancak artış düşünülenden hızlı oldu. Günlük pozitiflik rakamları yüzde 11'leri buldu.
YOĞUN BAKIMA YANSIMADI: Günlük vaka sayılarındaki hızlı artış hastanelere öngörüldüğü oranda yansımadı. Türkiye'nin 32 bin günlük vakayı gördüğü ikinci pik döneminde yoğun bakım bekleme süresi 72 saati bulmuştu ancak şu anda bekleme söz konusu değil.