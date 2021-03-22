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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik hafta! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu yasakları... Kritik hafta! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu yasakları...
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, normalleşme sürecine ilişkin son gelişmeler ve yerli aşı çalışmalarının ele alınması bekleniyor. Yeni kısıtlama gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, toplantının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.03.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 13:16
Kabine toplantısı takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 'Yerinde karar' uygulamasıyla kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından bazı illerde kısıtlamalar kalkarken, bazı illerde ise devam ediyor. Son günlerde vaka sayısında görülen artış nedeniyle gözler kısıtlamalara çevrildi. Kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, 'Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Son toplantı 15 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Bu hafta yapılması beklenen toplantının kesin tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINDI?
Son yapılan Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz."
Başkan Erdoğan,
"Vatandaşlarımızdan, tedbirlere muhakkak uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." açıklamasını yaptı.