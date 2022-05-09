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Haberler Galeri Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri bitti mi? Türkiye genelinde koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte gözler Covid-19 izinlerine çevrildi. Adalet Bakanlığı CTE tarafından son dakika duyurusu ile Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin izin süreleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Covid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:28
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Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından Covid-19 izinleri hakkında son dakika açıklaması geldi. Salgın nedeniyle Covid-19 iznine gönderilen hükümlülerin, söz konusu izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Peki, açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Covid-19 izni ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

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Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından 5 Mayıs tarihinde yayımlanan "Covid-19 İzinleri" duyurusunda açık cezaevi izinleri ile ilgili şöyle denildi:

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Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?

"Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.

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Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31.05.2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

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Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkânı sağlanacaktır."