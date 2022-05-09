Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri bitti mi? Türkiye genelinde koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte gözler Covid-19 izinlerine çevrildi. Adalet Bakanlığı CTE tarafından son dakika duyurusu ile Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin izin süreleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE Covid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...