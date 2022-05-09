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Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmelerin yer alacağı Kabine Toplantısı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, Kabine Toplantısı konuları neler? 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:34
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Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine Toplantısı konuları neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Kabine'nin gündeminde hangi konuların olduğu merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı konuları neler? 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da başlayacak.

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Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

* Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

* Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

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Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

* Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.